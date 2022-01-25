ABD'nin BM Büyükelçisi: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali pandora'nın kutusunu açar"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmesinin Ukrayna sorunundan çok daha büyük olduğunu belirterek, olası işgalin "Pandora'nın kutusunu açacağı" uyarısında bulundu.

ABD'li Büyükelçi Greenfield, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'yı askeri faaliyetler dışında siber saldırı, paramiliter faaliyetler ve dezenformasyon kampanyaları yürütmekle suçladı.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı faaliyetlerinin sadece bölgesel olmadığını" ve Ukrayna'yı tehdit etmesinin Ukrayna sorunundan çok daha büyük olduğunu ifade eden Thomas Greenfield, işgalin, Pandora'nın kutusunu açacağı uyarısı yaptı.



127 BİN RUS ASKERİ SINIRDAThomas Greenfield, "Sınıra 127 bin asker konuşlandırıldığını görüyoruz. Ruslar, Belarus'a da asker gönderdi." dedi.Ukrayna-Rusya krizine diplomatik çözüm çabalarını devam ettirdiklerini belirten Thomas Greenfield, işgal durumunda Rusya'ya "agresif yaptırımlar" uygulayacaklarını söyledi.