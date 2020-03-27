ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
ABD vaka sayısında dünyada ilk sıraya yerleşti
- Dünya
- 27 Mart 2020 Cuma 08:53
- Muazzez Gazihan
1 Avrupa’da can kaybı 15 bini aştı 2 Merkel: "Covid-19, 2008 banka ve finans krizinden... 3 Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum 4 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği... 5 Salgın 200 ülke ve bölgeye yayıldı 6 Koronavirüs korkusu 35 bin dolarlık ürünü çöpe... 7 4 pozitif vakaya daha rastlandı 8 En fazla yağış Mehmetçik'e 9 Hür İş: "Destek paketi, eşitlik ilkeleri... 10 Sağlık durumu iyiye gidiyor
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