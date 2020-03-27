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ABD vaka sayısında dünyada ilk sıraya yerleşti

ABD vaka sayısında dünyada ilk sıraya yerleşti
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ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

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