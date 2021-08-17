ABD ve Taliban arasında anlaşma mı yapıldı?

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Afganistan-Pakistan eski Direktörü ve eski CIA analisti Dr. Paul D. Miller, haberler.com'dan Esra Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Miller, dünyanın süper gücü 20 yıl süren operasyonlar sonunda bir fiyaskoya mı uğradı yoksa Biden yönetimi ile Taliban arasında gizli bir anlaşmamı vardı sorusuna, Trump'ın geçen yıl Taliban'la yaptığı anlaşmayı işaret ederek "Aslında anlaşma gizli değildi. Trump, Taliban'la anlaşma imzaladı ve Taliban'ın tek yapması gereken beklemekti." yanıtını verdi.

"TALİBAN'IN TEK YAPMASI GEREKEN BEKLEMEKTİ"

Soru: Dünyanın süper gücü 20 yıl süren operasyonlar sonunda bir fiyaskoya mı uğradı yoksa Biden yönetimi ile Taliban arasında gizli bir anlaşmamı vardı? Çünkü çok kısa bir sürede Cumhurbaşkanlığı tesisleri ve başkent dahil tüm ülkeyi kelimenin tam anlamıyla hiçbir çaba göstermeden ele geçirdiler.

Dr. Miller: Aslına bakarsanız anlaşma gizli değil. Başkan Trump, Taliban'la geçen yıl bir anlaşma imzaladı. Anlaşma 14 ay içinde çekilmeyi taahhüt ediyordu. Ve anlaşma Taliban'dan çok az şey talep ediyordu. Çok azı gerçekten icra edilebilir talep vardı. Kısacası Taliban tek yapması gerekenin beklemek olduğunu biliyordu. Başkan Biden, izah edilemez şekilde anlaşmaya uymaya karar verdi. Bu Biden'ın Trump yönetiminden kalan sürdürdüğü tek politika. Başkanlığa gelir gelmez Trump'ın politikalarını reddetmeye başlamıştı. Neden bilmiyorum ama bunu yapmayı seçti. Bu da geçen haftadan itibaren ortaya çıkan sahnelere sebep oldu. Evet bu bir fiyaskoydu."

"AFGAN ASKERLERİNİN SAVAŞMAMASI MANTIKLI"

Miller, Afgan askerlerinin Taliban'a karşı mücadele etmemesini "mantıklı bir karar" olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bence her bir Afgan asker çok mantıklı bir karar verdi. Kaybedeceklerini bildikleri bir savaşa girmediler. Savaşarak intihar etmek istemediler. Kazanacaklarına inanmadılar. Bu kararı verdiler çünkü BaşkanBiden çok net bir açıklama yaptı. 'Gidiyoruz ve desteğimizi de çekiyoruz. Özellikle de hava desteğimizi çekiyoruz.' Afganistan'daki savaş bir kara savaşıdır. Afgan askerlerin arkasında ABD hava desteği vardır. Amerika'nın hava desteğini çekmesi demek Afganların düşmesi demektir.

"TALİBAN BİRKAÇ AY SONRA ÖZÜNE DÖNECEK"

Soru: Sizce ABD yönetimi gelecekte Taliban'ı tanımak için bir pay bıraktı mı? Bunu soruyorum çünkü Taliban, ABD'nin terör örgütü listesinde yer almıyor.

Miller: "Biden yönetimi resmî olarak Taliban'ı tanıyacak mı bilemiyorum. Eminim ki Taliban gerçekten değişmedi. Taliban medya manipülasyonunda eskisinden daha iyi.Çok iyi ve etkili bir propaganda makineleri var. Tüm gazetecilere ve izleyicilerinize bir kaç ay beklemelerini tavsiye ediyorum. Taliban özüne dönecek ve vahşi zorbalığını yeniden ortaya koyacak, tıpkı 1990'lardaki şiddette olduğu gibi."