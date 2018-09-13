ABD’NİN DOĞUSUNDA ‘FLORENCE’ PANİĞİ

ABD'yi son yıllarda vuran en güçlü kasırgalardan olabileceği söylenen ve özellikle doğu yakasının tetikte beklediği Florence kasırgasının cumartesi günü karaya ulaşması bekleniyor.

Atlas Okyanusu'nda tropik fırtına olarak başlayıp en son 2'nci kategori kasırga halini alan Florence'ın ABD'de son yıllardaki en şiddetli ve en çok hasara yol açan kasırga olabileceği belirtiliyor.

Başkan Donald Trump, Kuzey ve South Carolina ile Virginia eyaletleri için olağanüstü hal ilan etti. Trump, federal hükümetin Florence’a “kesinlikle ve tamamen hazır olduğunu” vurguladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu da Florence kasırgasını uzaydan görüntüledi. Uzay istasyonunda görev yapan astronotlardan Alexander Gerst kasırganın uzaydan fotoğrafını paylaştı.

"Florence kasırgası o kadar büyük ki uzay istasyonundan ancak süper geniş açı kamera lensi ile görüntüleyebildik. Doğu yakası iyi hazırlansın, bu kabusun şakası yok" mesajıyla da uyarıda bulundu.

MIKE TYSON YUMRUĞU

Federal Acil Durum İdaresi Ajansı FEMA'dan Jeff Byard da, Florence 'ın tehlikesine dikkat çekmek için, "Bu, Carolina kıyılarına bir Mike Tyson yumruğu olacak" benzetmesini yaptı.

Bazı havayolu şirketleri kasırga bölgelerine ve bu bölgelerden yaptıkları uçuşları iptal etmeye başladı.

Florence’ın kapladığı alanın çok geniş olmasının, Güney Carolina’dan kuzeyde Ohio ve Pennsylvania’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yoğun yağışlara neden olabileceği belirtiliyor.

Bölge halkı özellikle benzin istasyonları ve marketlere akın ederken, buralarda da yoğun kuyruklar oluşmuş durumda.

HASAR 170 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1,7 milyon kişi için tahliye emri verildi. Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan son açıklamada, kasırganın ve yol açacağı tropik fırtınaların toplamda 10 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceği kaydedildi.

Yetkililer, kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da elektrik trafolarının zarar görebileceğini, bu nedenle 3 milyon kişinin elektriksiz kalabileceğini açıkladı. Yetkililer, elektrik trafolarının tamirinin birkaç hafta alabileceğini vurguladı.

Uzmanlara göre kasırga, Güney Carolina-Virginia hattındaki 759 bin ev ve iş yerine yaklaşık 170 milyar dolarlık hasar verebilir.

Florence şu anda Atlantik üzerindeki üç tropik sistemden en tehlikeli olanı. Florence’ın yanısıra Isaac tropik fırtınası ve Helene Kasırgası da Atlantik üzerinde halen hareket halinde. Isaac’ın Porto Riko ve Küba’nın güneyinden geçmesi öngörülüyor. Helene’nin ise kuzeye doğru karadan uzaklaştığı ifade ediliyor. Okyanus üzerindeki diğer hareketlilikler de meteoroloji uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.