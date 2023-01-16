Almanya'da "linyit köyü" bölgesinde engelli çevreciler eylem yaptı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta, bir grup engelli çevreci kömür madeninin genişletilmesinin doğaya vereceği zarara dikkati çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Ormanlık alanların kaybı ve doğal yaşamın zarar görmesine karşı çıkan engelli çevreciler, bu soruna dikkati çekmek ve bölgede 6 gündür eylem yapan çevrecilere destek vermek amacıyla tekerlekli sandalyeleriyle halatla kendilerini beton köprüye astı.

Polis daha sonra vinç yardımıyla eylemcileri aşağı indirdi.

Öte yandan, bölgede beton bir tünelde bulunan ve daha önce çağrılara uyarak tüneli terk eden 8 aktivistin ardından tünelde kalan son 2 aktivistin de tüneli kendi istekleriyle terk ettiği belirtildi.

Eylemin 2 aktivist için yasal sonuçlarının olup olmayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.