Avrupa'daki kuş gribinin kış mevsiminde etkisini artıracağı öngörülüyor

Avrupa ülkelerinde bugüne kadar görülmemiş düzeyde etki gösteren kuş gribi salgını, kış mevsiminde daha fazla yayılma riski taşıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) açıkladığı raporda, 2021 ve 2022'de kıta genelinde en büyük kuş gribi salgınının yaşandığı kaydedildi.

Portekiz'den Norveç'in kuzeyine ve Ukrayna'ya kadar tüm kıtada 37 ülkede 2 bin 500'e yakın kuş gribi vakası görülürken kuş gribi nedeniyle geçen yılın sonbaharından bu yana yaklaşık 48 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi.

Kuş gribinin yayılmasını önlemek için birçok Avrupa ülkesinde tedbirler alınırken Fransa'da 5 binden fazla beldede kümes hayvanları karantinaya alındı.

- İspanya'da bir kişiye kuş gribi bulaştı

İngiltere'de 161 kuş gribi vakası tespit edilirken ülke genelinde kümes hayvancıları, salgının yayılmaması için alarma geçti.

Londra'nın merkezinde ise Grand Union ve Regent's Kanallarında 18 kuğunun ölü bulunması, kuş gribi salgını şüphesini beraberinde getirdi.

ECDC'ye göre, hayvandan insana bulaşma riski düşük olan kuş gribi, 4 Ekim'de İspanya'nın Guadalajara kentinde bir tavuk çiftliği çalışanına bulaştı.

İspanya'daki vaka, İngiltere'de aralık 2021'de bir kişiye bulaşmasından bu yana Avrupa'da hayvandan insana geçen ikinci kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti.

- Kuş göçleri salgını artırabilir

Sağlık kuruluşları, kuş gribi salgınının, kış mevsimiyle beraber daha kötüye gidebileceği konusunda uyarıyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), yaban kuşlarının sonbahar göçünün başlamasıyla kışı Avrupa'da geçirecek kuş sayısının artacağına dikkati çekerek, kuş gribi vakalarının kış mevsiminde artabileceğini öngörüyor.

EFSA Risk Değerlendirme Direktörü Guilhem de Seze, "Virüsün, Avrupa'da gözlemlenen sürekliliğinden ötürü hastalığa yol açan kuş gribi enfeksiyonunda artış riski var." değerlendirmesinde bulundu.

- Serbest gezen tavuk kümesleri risk taşıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Hayvan Sağlığı ve Güvenliği kıdemli yetkilisi Eran Raizman, AA muhabirine yazılı açıklamada bulunarak, son haftalarda Avrupa'da yaygınlaşan kuş gribinin çiftliklerde biyo-güvenliğin sağlanmasının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Raizman, "Büyük çiftliklerde biyo-güvenlik tedbirlerinin iyi bir şekilde sağlandığını biliyoruz fakat asıl sorun bahçelerde serbest gezen tavuk kümesçiliği yapılan yerlerde." ifadesini kullandı.

Bahçe kümesçilerinin çoğunlukla biyo-güvenlik tedbirlerine uygun olmayan bir altyapıyla tavuk yetiştirdiğini kaydeden Raizman, hayvansal virüslerin çoğunlukla bu tür ortamlardaki yaban kuşlarından yayıldığını vurguladı.

- Salgına karşı çiftçilerin bot ve kıyafet değiştirmesi önemli

Kuş gribinin çiftlikleri dolaşan satıcılar aracılığıyla da yayılabileceğine dikkati çeken Raizman, "Çiftçilerin her gün kıyafet ve bot değiştirmesi, çiftliklere dışarıdan giren satıcıların biyo-güvenlik tedbirlerine uygun giyinmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Raizman, "Yaban kuşlarıyla çiftlik hayvanları arasında teması sıfıra indirmenin zorluğunu anlıyoruz. Bu yüzden çiftliklerinde ölü yaban kuşu gören çiftçilerin yetkililere derhal haber vermesi uyarısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Hükümetler çiftçilere güven vermeli

Birçok çiftçinin hayvanlarının topluca itlaf edilme korkusundan bu tür durumlarda yetkililere bilgi veremediğini belirten Raizman, "Hükümetler olası salgınları önlemek için bu konuda çiftçilere güven vermeli ve hayvan itlafı durumunda çiftçilere tazminat sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Raizman, salgın riskine karşı veterinerlerin çiftçilerle birlikte hareket ederek yabani kuşlardan geçen virüslerin takibini yapabileceğini, böylece virüsün çiftlikteki bütün hayvanlara yayılımının önlenebileceğini vurguladı.