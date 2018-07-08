BM'DEN "ÜRDÜN SINIRINDAKİ SURİYELİLERİN ÇOĞU EVLERİNE DÖNDÜ" AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün sınırındaki Suriyeli sığınmacıların çoğunun evlerine döndüğünü duyurdu.

BM Ürdün Yerleşik Koordinatörü ve İnsani İşler Koordinatörü Anders Pedersen, Ürdün'ün başkenti Amman'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ürdün Temsilcisi Stefano Severe ile düzenlediği basın toplantısında, Ürdün sınırındaki binlerce Suriyeli sığınmacıdan çoğunun evlerine ve köylerine döndüğünü belirtti.

Sınırda yalnızca 150-200 sığınmacının kaldığını ifade eden Pedersen, Suriye'nin güneyindeki sığınmacı sayısını ise bilemediklerini aktardı.

Pedersen ayrıca Suriye'deki sığınmacılara yardım ulaştırılması konusunda kendilerine kolaylık sağlanmasını talep etti.

350 BİNİ AŞKIN SİVİL YERİNDEN OLMUŞTU

Suriye'de rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elindeki bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden edilen sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti