BM Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda

Birleşmiş Milletler (BM) Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda yardımı gönderecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin Bahamalar'a 8 ton gıda yardımında bulunacağını söyledi.

Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın ayrıca acil durum müdahale ekipleriyle bağlantı sağlanabilmesi için uydu ekipmanları göndereceğini ifade etti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, kasırganın ardından ziyaret ettiği Bahamalar'da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Dorian kasırgası, 5'inci kategoride vurduğu Bahamalar'da 20 kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2019, 00:30