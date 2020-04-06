BM’den aile içi şiddet uyarısı: Bazı ülkelerde ihbar sayısı 2’ye, 3’e katlandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sokağa çıkma yasakları döneminde aile içi şiddette küresel ölçekte “korkutucu bir artış” olduğuna dikkat çekerek, hükümetleri adım atmaya çağırdı.

BM salgının başından bu yana aile içi şiddete yönelik yardım hatlarına ulaşanların sayısının Malezya ve Lübnan gibi ülkelerde geçen yılın iki katına ulaştığını, Çin’de ise geçen yılın aynı dönemine göre 3’e katlandığını açıkladı.

Avustralya’da da aile işi şiddet yardım hattına yönelik Google’da yapılan aramalar son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.