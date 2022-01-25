Boeing'den uçan taksi için yeni yatırım

ABD'li havacılık devi Boeing, pilotsuz uçan taksi geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi için California merkezli Wisk Aero şirketine 450 milyon dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.

Google'ın kurucularından Larry Page'in finanse ettiği "hava taksisi" şirketi Kitty Hawk ve Boeing ortaklığındaki Wisk, pilotsuz uçuşlara odaklandığı için diğer elektrikli hava aracı üreticilerinden ayrılıyor. Wisk'in çoğunluk hissesi Boeing'e ait ancak bu hisselerin oranı kamuoyunca bilinmiyor.

Boeing'in stratejiden sorumlu üst düzey yöneticisi Marc Allen, Reuters'a yaptığı açıklamada, "doğrudan" pilotsuz hava aracına odaklanmasının Wisk'in en büyük stratejik avantajı olduğunu belirterek bu ilkeyi tasarım ve geliştirme aşamalarının hepsine dahil ettiklerini söyledi.



EN ERKEN 2028Boeing, "altıncı nesil" olarak tanımladığı Wisk aracının ne zaman hizmete gireceğine dair bilgi vermemeyi tercih ediyor. Ancak sektörden kaynaklar, kullanım onayı için 2028 yılına doğru başvurulması fikrinin olduğunu belirtti.Boeing, Wisk'in geliştireceği hava taksisinin ABD'de onay verilen ilk pilotsuz yolcu aracı olacağını ifade ediyor.Wisk, Boeing'in 450 milyon dolarlık yatırımıyla bu kategorideki şirketler arasında en ciddi finansmana sahip şirketlerden biri hâline geleceklerini belirtti.