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Brexit anlaşması bugün oylanacak

Brexit anlaşması bugün oylanacak
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İngiltere’de hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması bugün Parlamento’da oylanacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB liderleriyle yeni bir Brexit anlaşması üzerinde uzlaşttı. Brüksel’in onay verdiği anlaşmaya hem Avrupa Parlamentosu’ndan hem de İngiltere’deki Parlamento’dan da onay alması gerekiyor. İngiliz Parlamentosu, yeni anlaşmayı bugün oylanacak. Johnson, siyasetçilerin yeni anlaşmaya onay vereceği konusunda güveninin tam olduğunu söyledi

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 10:23
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