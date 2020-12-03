Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış

Brezilya'da hamile numarası yapan bir kadının, karnına koyduğu karpuz kabuğunun içinde uyuşturucu kaçırdığı ortaya çıktı. Karnındaki karpuz kabuğuna 2 kilo uyuşturucu yerleştiren kadının bu yöntemle kilolarca uyuşturucu kaçırdığı öğrenildi. kadının 'yaratıcılığı' takdir edilirken bu durum cezada etkili olmayacağı vurgulandı.

Brezilya'da "Şeytanın aklına gelmez" dedirten bir olay yaşandı. Ülkenin Sao Paulo kentinde hamile kılığına girerek uyuşturucu tacirliği yapan kadının, karnında taşıdığı karpuz kabuğunda uyuşturucu madde kaçırdığı ortaya çıktı.

KARPUZDAN 2 KİLOLUK KOKAİN ÇIKTI

Uyuşturucu kaçakçısı kadın ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada dikkat çekti. Yolcular kadından şüphelenince durumu polise bildirdi. Polisin otobüse düzenlediği operasyonda yakalanan uyuşturucu kaçakçısı kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde çıktı.

HER SEFERİNDE 100 DOLAR VERİLDİ

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacirinin polis ifadesinde uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği aktarıldı. Uyuşturucu sevkiyatı için kadına 500 Brezilya reali (yaklaşık 100 dolar) ödendiğini de haberler arasında yer aldı. Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

KADININ YÖNTEMİ TAKDİR EDİLDİ

Sao Paulo Eyalet Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada kadının 'yaratıcılığı' takdir edildi fakat bunun hiçbir şekilde hüküm giymesi halinde alacağı ciddi cezayı azaltmayacağını da ekledi.