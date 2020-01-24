Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Virüse yakalanan Çinli vatandaşların sokak ortasında bir anda yere yığılma görüntüleri ise dehşete düşürdü.

in'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında 25 kişi hayatını kaybederken, 900'ü aşkın kişinin virüsten etkilendiği belirtildi. Salgından etkilenen kişilerle temas halinde bulunan 8 bin 500 civarı Çinli vatandaşın müşahede altına alındığı öğrenilirken, virüsü taşıma riski bulunanların bini geçtiği kaydedildi. Öte yandan Çin'de virüsten etkilenen insanların sokak ortasında bir anda yığılıp kaldığı görüntüler dünya gündemine oturdu.

BİR ANDA YIĞILIP KALDILAR

Çin'de koronavirüsüne yakalanan vatandaşların sokak ortasında bir anda yere yığılmasını içeren görüntüler dünya gündemine otururken, bu görüntüler salgının vahametini de gözler önüne seriyor. Görüntülerde salgından etkilenen Çinli vatandaşların bulundukları yere yığılma anları yer alıyor.