Çin’de karantinaya alınan şehirler artıyor

Çin’de Koronavirüs nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Doğu Zhejiang eyaletindeki Taizhou, Wenzhou ve Ningbo şehirleri de karantinaya alındı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 491’e yükseldi.

Yetkililer, bu sabah milyonlarca insanı etkileyen yeni karantina kararlarını duyurdu. Hubei eyaletindeki birçok şehre kısıtlama getirildi.

Hubei’de yaklaşık 56 milyon insan, kilit altında tutuluyor.

Şangay’ın yaklaşık 175 kilometre güneybatısındaki Hangzhou’da bulunan Çin teknoloji devi Alibaba’nın genel merkezi kapandı, yakınındaki sokaklar boşaltıldı.

Doğu Zhejiang eyaletindeki Taizhou, Wenzhou ve Ningbo şehirlerinin bazı bölümleri karantinaya alındı. 18 milyon insan etkilendi.

Çin’in kuzeydeki Heilongjiang eyaletinde de benzer önlemler alındı. NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431’inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479’u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678’e yükseldi. Hubey’de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Wuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.

Wuhan’da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.

Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı.

Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli” hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan’dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin’e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.