DSÖ’den “Covid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın” çağrısı

Covid-19 aşılarının düşük ve orta gelirli ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Aşı milliyetçiliği, kısa vadeli siyasi hedeflere hizmet edebilir. Ancak aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek, her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 100 milyona ulaştığını aktaran Ghebreyesus, “Bundan bir yıl önce, Çin dışındaki 23 vaka dahil olmak üzere, DSÖ’ye bin 500’den az Covid-19 vakası bildirilmişti.” ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, “tüm ülkelerde yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanması çağrısında” bulunduğunu anımsatarak, “Aşılar bize umut veriyor, bu yüzden şimdi kaybettiğimiz her hayat daha da trajik. Yürekli olmalı, umut almalı ve harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

Yoksul ülkelere aşı tedarikinde eşit davranılmaması durumunda “dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde” olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, yeni araştırmaların bunun sadece “ahlaki başarısızlık” olmadığını, ekonomik bir başarısızlık olacağını da gösterdiğini aktardı.

“ZENGİN ÜLKELERİN ZARARI 4,5 TRİLYON DOLAR OLACAK”

Ghebreyesus, Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC), hükümetlerin, gelişmekte olan ülkelere Covid-19 aşısına erişim sağlamaması halinde küresel ekonominin 9,2 trilyon dolara kadar zarar göreceğini açıkladığını anımsattı.

Araştırmaya göre, söz konusu zararın neredeyse 4,5 trilyon dolarının en zengin ülkelerde gerçekleşeceğine işaret eden Ghebreyesus, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporuna göre de salgının küresel işgücü gelirinde 3,7 trilyon dolar düşüşe neden olacağı tahmininde bulunulduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, Covid-19 aşılarının düşük ve orta gelirli ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Aşı milliyetçiliği, kısa vadeli siyasi hedeflere hizmet edebilir. Ancak aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek, her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır. Salgın, her yerde sona erdirinceye kadar hiçbir yerde bitiremeyeceğiz. Şu an dünyanın az gelişmiş ülkeleri (aşıları) izliyor ve beklerken, zengin ülkelerde aşılamalar devam ediyor. Her geçen gün dünyanın zenginleri ve yoksulları arasındaki uçurum daha da büyüyor.”

TÜRK PROFESÖRE TEŞEKKÜR

Ghebreyesus, Uluslararası Ticaret Odasının, Kovid-19 aşısının dünya genelinde ekonomiye etkisini araştıran bilim heyetinin başındaki Prof. Dr. Şebnem Kalemli Özcan’a teşekkür etti.

Araştırmaya ilişkin bilgiler veren Özcan da Koç Üniversitesinde görevli akademisyenler Selva Demiralp, Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş ve Muhammed Ali Yıldırım’ın da araştırmada yer aldığını kaydetti.