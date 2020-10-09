Düğün dönüşü korkunç kaza: Gelinle damat hayatını kaybetti

ABD’nin Colorado eyaletinde düğünden dönen United Airlines pilotu Kostas John Sivyllis ve eşi Lindsey Vogelaar'ın içinde olduğu özel uçak, kalkıştan 15 dakika sonra düştü. Genç çiftin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada yeni evlenen çiftin hayatını kaybettiği belirtildi. 33 yaşındaki Vogelaar'ın kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, güzel kız kardeşim, en iyi arkadaşım ve en güzel gelin dün; yakışıklı, neşeli kocasıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybetti" dedi.