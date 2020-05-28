Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 358 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs Kovid – 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 358 bin 178’e, vaka sayısı ise 5 milyon 824 bin 138’e ulaştı.

Virüs bulaşan 2 milyon 523 bin 9 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 102 bin 241 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı ise 1 milyon 749 bin 160’a ulaşmış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri’ni 414 bin 661vaka ile Brezilya, 379 bin 051 vaka ile Rusya takip ediyor.