Dünya genelinden firmalar, yaptırımlara rağmen Myanmar cuntasının silah üretimini destekliyor

Dünya genelinden firmaların, 2021'deki darbenin ardından yaptırımlara konu olan Myanmar askeri yönetiminin silah üretimini geliştirmesine destek olduğu ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Danışma Konseyi, "Ölümcül İş: Myanmar Ordusunun Silah Üretimini Tedarik Etme" adlı rapor yayımladı.
Myanmar'ın 1950'li yılların sonundan bu yana silah ithalatını sonlandırıp üretime ağırlık verdiği kaydedilen raporda, ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 13 ülkedeki silah üreticisi firmaların, Myanmar ordusuna silah üretiminde kullanılan malzemeleri sattığı belirtildi.
Raporda, ordunun tedarik zincirini destekleyen firmaların, bu ülkedeki insan hakları ihlallerini kolaylaştırmadıklarından emin olmaları istendi.