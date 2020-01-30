banner22

Dünya İsrail, Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurmayı sürdürüyor

Dünya İsrail, Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurmayı sürdürüyor
banner32

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile bir tarım arazine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail savaş uçakları güneydeki Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir tarım arazisini hedef aldı.

Han Yunus'taki saldırı nedeniyle civardaki tesislerde maddi hasar meydana gelirken, Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, dün akşam Gazze'den İsrail'e roket atıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿