Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 199 bine ulaştı. 408 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan virüse yakalanan 3 milyon 536 bin kişi ise sağlığına kavuştu.

Yeni tip Koronavirüs vakasının en yüksek görüldüğü ülke ise Amerika Birleşik Devletleri.

2 milyondan 26 binden fazla vakanın tespit edildiği Amerika’da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 113 bini geçti.

Amerika’nın ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya, Rusya, İspanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Peru, Almanya ve İran oldu.En fazla ölüm ise ABD’nin ardından İngiltere, Brezilya, İtalya, Fransa ve İspanya’da meydana geldi.