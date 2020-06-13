Ekvador’da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 828’e çıktı, vaka sayısı da 1338 artarak, 45 bin 778’e ulaştı.

Ülkede 22 Mayıs’tan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 4 bin 600 olarak belirlendi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat’ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart’ta görülmüştü.