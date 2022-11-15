Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

-İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında G20 Liderler Zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.