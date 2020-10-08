Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarma harekatında kararlılıkla ilerliyor. Cephede direnemeyen Ermenistan ordusunda ise koordinasyon bozuldu.

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemiyor. Saldırganlığının, Ermenistan'a faturası ağır oldu.

Ermenistan kendi tanklarını vurdu

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracın yanı sıra bir S-300 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.