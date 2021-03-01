Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup gösterici hükümet binasına girdi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup gösterici hükümet binasına girdi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hükümet binasının içerisinde bir grup göstericinin olduğu, aralarından birinin megafonla kalabalığa seslendiği görülüyor.

Başbakan Paşinyan, ordunun geçen hafta Perşembe günü kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın kararını veto etmişti.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesini "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Başkent Erivan'da bugün üç ayrı miting düzenleneceği biliniyordu.

PAŞİNYAN İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.

Ordunun Paşinyan'ın istifasını istemesi gerginliği tırmandıran son adım oldu.

Geçtiğimiz hafta içi başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçilerine seslenen Paşinyan, Ermenilerin darbeye izin vermeyeceğini söyledi. Paşinyan, "İstifama ancak halk karar verebilir çünkü beni halk seçti" dedi.

Muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi'nin destekçileri ise "Genelkurmay'a ve silahlı kuvvetlere destek verme" ve "hain Paşinyan hükümetini" istifaya zorlama çağrısıyla sokağa çıktı.

Paşinyan'ın destekçileriyle karşıtları arasında yer yer gerginlikler yaşandı.

DEVREYE CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN GİRDİ

Paşinyan, Çarşamba günü de Genelkurmay İkinci Başkanı Tiran Kaçaryan'ı görevden almıştı. Ancak ordu, Paşinyan'ın istifasını istemek konusunda geri adım atmadı.

Ordu ve Paşinyan arasında tırmanan gerginlikte devreye Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan girdi.

Sarkisyan siyasi krizi sona erdirmek için acil adımlar attığını söyledi ve "Herkesi - devlet organlarını, kolluk kuvvetlerini, siyasi güçleri, tüm vatandaşları - itidal ve sağduyu göstermeye çağırıyorum. Her türlü düşünülmeden edilmiş söz veya eylem, gerilimi artırıyor ve krizi derinleştiriyor" dedi.

Sarkisyan, Paşinyan'ın kararını ise veto etti.

DÜNYADAN TEPKİLER

Ermenistan'daki gelişmeler bölgedeki krizin diğer aktörleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Ermenistan'daki mevcut siyasi krizin üstesinden gelmek için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek tarafları sakin olmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da tüm taraflara sükunet çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Silahlı kuvvetlerin iç politikaya müdahale etmemesi gerektiğine dair en temel demokratik ilkeyi tüm taraflara hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını belirtti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ermenistan'daki sürecin ivedilikle normale dönmesi temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ve darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

'İSTİFA BİLDİRİSİ ÖNCESİ İSKENDER FÜZESİ KRİZİ YAŞANDI'

Ordunun istifa bildirisini yayımlamasından önce Nikol Paşinyan'la Genelkurmay arasında "İskender füzesi" krizi yaşanmıştı.

Nikol Paşinyan 1in.am haber portalına verdiği mülakatta, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ savaşında Rus İskender füzelerinin neden kullanılmadığıyla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Sorduğu sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormalı" demişti.

Paşinyan, röportajda bu silahların 80'lerin teknolojisi olduğunu söylemişti.

Gazeteye göre bunun üzerine Rusya Parlamentosu'nun alta kanadı Duma'nun Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksander Şerin, Paşinyan'ın Rus silahlarını eleştirerek kendisini suçsuz göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Rus İzvestiya gazetesinde yer alan bir habere göre de Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, daha önce bu gazeteye verdiği bir mülakatta füzelerin kullanılması için Paşinyan'dan birkaç kez izin istediklerini ancak Başbakan'ın uluslararası toplumun tepkisinden çekinerek buna izin vermediğini söyledi.