Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri imha edildi

Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve fırlatılmaya hazır hale getirilen balistik füze sistemlerinin imha edildiğini duyurdu. Hacıyev açıklamasında, Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan’ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya balistik füze sistemlerinin yerleştirdiğini ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan’ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediğini belirtti. Hacıyev, Ermenistan’ın 11 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ermenistan’ın saldırılarında 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı Ermenistan’ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 13 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 42 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı. Ermenistan’ın saldırılarında 1479 ev, 66 apartman, 241 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül’de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.