İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından Batı Kudüs'te hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

İsrailli aktivistler dün akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısını protesto etmek için Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarında toplandı.

İsrail polisi, Netanyahu'nun evine çıkan yolları demir bariyerler ve güvenlik araçlarıyla kapattı. İsrailli aktivistler, "Filistinlilerin de hayatları önemlidir", "Ölüm yeter, savaşı durdurun", "Refah'a saldırı=Ölü esirler" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli aktivistlerin gösterileri devam ederken Hamas'ın arabuluculara ateşkesi kabul ettiği açıklaması geldi.

Göstericiler, bunun üzerine Batı Kudüs'ün Balfour Caddesi'ndeki Başbakanlık ofisi yakınlarında toplanarak, "Masada anlaşma var kabul et" şeklinde slogan atmaya başladı. İsrailli aktivistlerin gösterisine, yüzlerce kişi katıldı.

Gösteriye katılan Gazze Şeridindeki İsrailli esir Keith Siegel'in kızı Ilan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın yayınladığı videoda babasının "kilo verdiğini ancak hayatta olduğunu" gördüğünü belirtti.

Babasının 213 gündür esir olduğunu aktaran Ilan, basit insanlar olduklarını ve dünyada barış istediklerini dile getirdi.

Ilan, "Savaşa inanmıyorum. Konuşmaya inanıyorum. Vatandaşları için iyi hayat isteyen liderlere inanıyorum. Bu bölgedeyse bunu görmediğimi hissediyorum." diye konuştu.

Siyasetle yakından ilgilenmediğini ancak 7 Ekim'deki olayların çok kötü olduğunu, bu coğrafyada artık halklar arasında bir barış sağlanması gerektiğini vurgulayan Ilan Siegel, "Ben babamın yanımda olmadığı her gün İsrail hükümetinin yeterli adımları atmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gösterilere katılan Noam Davidov da Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini, kendi hükümetlerinin de bu anlaşmaya razı olması adına baskı yapmak için gösteriye katıldığını söyledi.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı figürlerin ateşkese itirazları nedeniyle "karamsar" olduğunu dile getiren Davidov, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını kabul etmemesiyle daha yoğun protestolar yaşanacağını kaydetti.

Davidov, "İsrail hükümetinin yaptıklarından dolayı üzgünüz. İsrail halkı bundan daha iyi. Filistinliler burada yaşananlardan daha iyisini hak ediyor. Barış içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Grup, İsrail Başbakanlık ofisinin önünde gösterilerine devam ettikten sonra olaysız biçimde dağıldı.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Hamas'ın ateşkesle ilgili açıklamasının ardından binlerce vatandaşın sokağa döküldüğü aktarıldı.

Başkent Tel Aviv'de ana caddeleri kapatan göstericilerin, Gazze'de tutulan esirlerin salıverilmesi talebinde bulunarak "hepsinin geri gelmesini istiyoruz" şeklinde sloganlar attığı aktarılan haberde, göstericiler ile polislerin karşı karşıya geldiği ifade edildi.