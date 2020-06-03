Facebook çalışanlarından Zuckerberg’e 'sanal' isyan

Facebook çalışanları, şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına yönelik bir eylemde bulunmama kararını eleştiri yağmuruna tuttu.

Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olayları, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar” şeklinde değerlendirmesine ilişkin, “Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik.” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta görev yapan onlarca kişi de rakip platform olan Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla Zuckerberg'i topa tuttu. Bir çalışan, “Mark'ın, Trump'ın şiddeti açıkça tetikleyen son mesajları hakkında bir şey yapmama kararına asla katılmayan bir Facebook çalışanıyım ve şirket içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yok” tweetini attı.

Twitter, Trump'ın mesajını uyarıyla yayınlamıştı

Twitter ise başkanın söz konusu mesajını "şiddeti yüceltiyor" uyarısıyla yayınladı. Kullanıcılar Trump'ın mesajını görmek için önce uyarıya tıkladı.