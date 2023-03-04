Google’dan Zoom’a geçmişti: Greg Tomb işten çıkarıldı

Yöneticilik yaptığı Google’dan ayrılarak 10 ay önce Zoom şirketinin başkanı olarak çalışmaya başlayan Greg Tomb, ‘sebepsiz’ bir şekilde işten çıkarıldı.

Video konferans platformu Zoom, şirket başkanı Greg Tomb’un işine son verdi. Zoom Video Communications, Inc. şirketi, ilgili düzenleyici makamlara yaptığı bilgilendirmede, Tomb’un iş akdinin ‘sebepsiz’ bir şekilde feshedildiğini belirtti.

BBC’nin haberine göre, aynı zamanda eski bir Google yöneticisi olan Greg Tomb, 10 aydır Zoom’da çalışıyordu. Haziran 2022’de şirket başkanı olarak göreve başlayan Tomb, doğrudan şirket CEO’su Eric Yuan’a bağlıydı. Tomb’un işten çıkarılması hakkında açıklama yapan bir şirket sözcüsü, Zoom’un Tomb yerine yeni bir isim aramadığını söyledi.

ZOOM, BİN 300 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAĞINI DUYURMUŞTU

Zoom, 10 ay önce Greg Tomb’u işe aldığında, Tomb’un yıllık yüzde 8’lik bir bonus hedefi ile yıllık 400 bin dolarlık taban maaş alacağını açıklamıştı. Business Standard’ın aktardığına göre, Tomb’un Zoom'da işe alınma süreci ayrıca 4 yıldan fazla sürecek olan 45 milyon dolarlık bir hisse senedini de içeriyordu. Herhangi bir neden gösterilmeden işten çıkarılan Greg Tomb’a şimdi kıdem tazminatı ödenecek.

Özellikle Koronavirüs pandemisi döneminde hizmetlerine olan talep dünya çapında artış gösteren Zoom video konferans platformu, pandemi sırasında çalışanlarının sayısını üç katına çıkarmıştı. Şirket, azalan talep karşısında şubat ayında çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkaracağını duyurmuştu. Bu, yaklaşık bin 300 kişi anlamına geliyordu.

Tomb, Haziran 2022’de Zoom’da başkan olarak çalışmaya başlamadan önce Google’da bir yıldan fazla bir süre Google Workspace, Security ve Geo Enterprise’ın satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev almıştı.