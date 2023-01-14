Güney Kore'de 159 kişinin öldüğü izdihama ilişkin 23 yetkili sorumlu gösterildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Cadılar Bayramı kutlamaları esnasında 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihama ilişkin 23 yetkili sorumlu tutuldu.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nın izdihamın sorumlularının bulunması için yürüttüğü özel soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, yetkililerin kalabalık için gerekli kontrolleri uygulamadığı, yardım için yapılan çağrıları görmezden geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, ölüme sebebiyet veren mesleki ihmal ve diğer suçlar nedeniyle 23 yetkili hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Soruşturma Başkanı Son Je-han, aralarında Yongsan Bölgesi Belediye Başkanı Park Hee-young'ın da bulunduğu birçok yetkilinin olayın sorumlusu olduğunu, soruşturmaya ilişkin sonucu savcılığa ileteceklerini söyledi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 540 kişinin sorgulandığını, kamera görüntüleri ve sosyal medya içerikleri dahil 180'den fazla videonun incelendiğini bildiren Son, 14 bine yakın kanıt toplandığını belirtti.

Son, can kayıplarının esas nedeni olarak, gelişmelerin yavaş aktarılması ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin zayıf olmasını gösterdi.

Soruşturma kapsamında izdihamdan sorumlu olduğu düşünülenler arasında olay yerine geç geldiğine dair belgeyi tahrip etmekle suçlanan eski Yongsan bölgesi Polis Şefi Lee Im-jae de bulunuyor.

- Cadılar Bayramı izdihamı

Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı.

İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı.

Koreli yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "ulusal yas" ilan etmişti.

Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını istemişti.