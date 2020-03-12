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Guterres: Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz

Guterres: Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortak bir tehdit olduğunu belirterek, bütün hükümetlere salgınla mücadelede çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

M Genel Sekreteri Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi kategorisine almasının ardından, yazılı bir açıklama yaparak sorumluluk ve dayanışma çağrısında bulundu.

Guterres, virüs ile mücadele ederken, korkunun yayılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Guterres sözlerini şöyle sürdürdü:

''Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz. Bütün hükümetlere virüsle mücadelede çabalarını artırması çağrısı yapıyorum. Herkesi etkileyen bu kriz karşısında hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.''

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