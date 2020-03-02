“Haftada 6 bin kadın HIV ile enfekte oluyor”

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) raporuna göre dünyada her hafta 15-24 yaş arasında 6 bin kadın ve kız çocuğu HIV ile enfekte oluyor. Kadınların, HIV enfeksiyonuna karşı en savunmasız gruplardan biri olduğunu belirten UNAIDS, 2020 yılı için ayrımcılık başlığını “HIV ile yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına sıfır ayrımcılık” olarak belirledi.

UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) 2020 Sıfır Ayrımcılık Raporuna göre, dünya genelinde 15 yaş ve üzeri 18.8 milyon kadın HIV ile yaşıyor.

Rakam; bu yaş gurubunda HIV ile yaşayan kişilerin %52’sini oluşturuyor. Günde 860 kadın ve kız çocuğunun HIV ile enfekte olduğunu belirten UNAIDS’ın, 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Gününün bu yılki teması ise “HIV ile yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına sıfır ayrımcılık.”

Cinsiyet eşitsizliği, şiddet, fakirlik ve güvende olmama gibi durumların yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada HIV riskini, tüm marjinalize edilmiş ve dışlanmış gruplar ama özellikle kadınlar ve kız çocukları için arttığını söyleyen Pozitif-İz Derneği Başkanı Çiğdem Şimşek, kadınların HIV enfeksiyonuna karşı en savunmasız gruplardan biri olma nedenlerini, “Kadınlara HIV geçişi, pek çok faktörden ötürü erkeklerden daha kolay olmaktadır. Gerek fizyolojik sebepler gerekse sosyo-ekonomik eşitsizlikler, tüm dünyada HIV ile yaşayan kadınların sayısını hızla arttırmaktadır” şeklinde özetledi.