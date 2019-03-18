Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. “Ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığı iddia edilen şüpheli Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının bir tramvayın içinde gerçekleştiği, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin ulaştığı kaydedildi.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tramvaydaki saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı.

Öte yandan Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'ın arandığını belirtti.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, psikolojik sıkıntıları bulunan Tanış, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktı.

Tanış'ın yakınları, silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.

Hollanda emniyet kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada ise terör saldırısı dışındaki ihtimaller üzerinde durduklarını, olayın "ailevi sebeplerden" kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Tanış'ın Türkiye'deki babasıyla yıllardır görüşmediği, babası ve annesinin boşandığı ve babasının yeni bir evlilik yaptığı öğrenildi.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsü ile yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

Polis Sözcüsü Rob van Bree de kendilerine gelen yeni bir bilgiye göre şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Belediye Başkanı Jan van Zanen ise silahlı saldırının henüz sebebinin belli olmadığını belirtti.