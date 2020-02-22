İki kız kardeş 47 yıllık aradan sonra tekrar buluştu

Kamboçya’da 1970’li yıllardaki Kızıl Kmer rejimi döneminde birbirlerini öldüğünü sanan biri 98, diğeri 101 yaşındaki iki kız kardeş 47 yıllık aradan sonra tekrar buluştu.

Bir yerel sivil toplum kuruluşu 98 yaşındaki Bun Sen’in öldüğünü düşündüğü 92 yaşındaki erkek kardeşiyle de yeniden buluştuğunu açıkladı.

İki kızkardeş, birbirlerini son olarak 1973’te, Pol Pot öncülüğündeki Kızıl Khmerlerin yönetimi ele geçirmesinden iki yıl önce görmüştü.

Kızıl Kmer rejiminde iki milyon dolayında kişinin öldüğü sanılıyor.

Bu dönemde çok sayıda aile bölünürken, ülkede mutlak kontrol sağlamaya çalışan rejim sıklıkla çocukları ailelerinin elinden almıştı.

Bun Sen, 1979’da devrilen rejim sırasında kocasını kaybetti ve başkent Phnom Penh yakınlarındaki Stung Meanchey çöplüğünün yakınlarına yerleşti.

Bun Sen, yoksul mahallede uzun süre çöplükten topladıklarını satarak çocuklarını yetiştirmeye çalıştı.

Hep rüyasında başkente 150 kilometre uzaklıktaki Kampong Cham bölgesindeki köyüne gittiğini gördüğünü söylüyordu.

Ancak yaşı ve yürüyememesi de dahil bir çok neden yüzünden bunu yapamadı.