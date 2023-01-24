İngiltere'de rekor bütçe açığı

İngiltere'de Aralık ayında bütçe açığı 27,4 milyar sterlin (34 milyar dolar) ile beklentileri aştı. Aralık ayında kaydedilen bütçe açığı ülke tarihindeki en yüksek aylık açık oldu.

Artan borç-faiz ödemeleri ve tüketicileri ve işletmeleri enerji fiyatı şokundan korumanın maliyeti kamu maliyesini zorlarken İngiltere'de bütçe açığı rekor seviyeye yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, bütçe açığının bir yıl önceki 10,7 milyar sterlinlik rakama oranla neredeyse üç katına çıkararak 27,4 milyar sterlin (34 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Ekonomistler, 17,3 milyar sterlinlik bir açık olmasını bekliyorlardı.

Bu artış, borç faizi maliyetlerindeki 17,3 milyar sterlinlik artıştan kaynaklanırken, Aralık ayında şimdiye kadar gerçekleşen en büyük sıçrama olarak dikkat çekti.

Rakamlar, Başbakan Rishi Sunak'ın 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşen enflasyonla mücadelesi ve grevler nedeniyle İngiltere ekonomisine yönelik risklerin altını çiziyor. Bu yıl olası bir durgunluğun vergi gelirlerini daha da azaltması ve açığı genişletmesi bekleniyor.