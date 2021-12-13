İngiltere'de tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

İngiltere'de, hızla artan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlerin, yıl sonundan önce üçüncü doz Kovid-19 aşısı yaptırabileceği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artan Omicron varyantına ilişkin son gelişmeler ve güçlendirici Kovid-19 aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Omicron ile mücadelede "acil durum"la karşı karşıya olduklarının altını çizen Johnson, "Dostlarımızı ve sevdiklerimizi güvende tutmak için aşı koruma duvarımızı acilen güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artık iki doz aşının, ihtiyaç duyulan koruma seviyesini sağlamak için yeterli olmadığına işaret ederek, üçüncü doz güçlendirici aşıların, koruma seviyelerini destekleyeceğini belirtti.

Boris Johnson, "Omicron'un size zarar veremeyeceğini düşünme hatasına düşmeyin." uyarısında bulundu.

Johnson, 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere, ikinci dozlarının üzerinden 3 ay geçmesi koşuluyla, bu hafta itibariyle yıl sonundan önce Kovid-19 güçlendirici aşılarının sunulacağını duyurdu.

Öte yandan, Johnson, güçlendirici aşıların tamamlanmasına odaklanılması için bazı tıbbi randevuların da ertelenebileceğini söyledi.



Johnson, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, Omicron varyantına karşı ocak ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz güçlendirici aşıları sağlamayı amaçladıklarını bildirmişti.OMİCRON VARYANTI 25 BİN İLA 75 BİN ÖLÜME NEDEN OLABİLİRİngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.Ülkede bugün 1239 Omicron vakası görüldü, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıktı.İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.