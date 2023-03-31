İngiltere'den Brexit sonrası "en büyük" ticari anlaşma

İngiltere hükümeti, Hint-Pasifik ticaret bloku Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) katılımın “Brexit'ten sonraki en büyük ticaret anlaşması” olduğunu bildirdi.

Hükümet açıklamasına göre, İngiltere'nin 11 üye ülkesi bulunan ticaret bloku CPTPP'ye katılımı yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından gerçekleşiyor.

İngiltere'nin katılımıyla CPTPP, küresel GDP'nin yüzde 15'ini oluşturacak ve 11 trilyon sterlin büyüklüğe ulaşacak.

CPTPP kapsamındaki serbest ticaret anlaşmasının İngiliz ekonomisine uzun vadede 1,8 milyar sterlin katkı yapması bekleniyor.

İngiltere'nin CPTPP'ye katılımı Brexit'ten sonra yapılan en büyük ticaret anlaşması olarak nitelendiriliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Serbest ticaret yapan bir ülkeyiz ve bu anlaşma, Brexit sonrası özgürlüklerimizin gerçek ekonomik faydalarını gösteriyor. CPTPP'nin bir parçası olarak Birleşik Krallık, yeni işler, büyüme ve inovasyon fırsatlarını yakalamak için küresel ekonomide artık birinci sınıf bir konumda.

CPTPP ticaret blokuna katılmak, Birleşik Krallık'ı dinamik ve büyüyen bir Pasifik ekonomileri grubunun merkezine yerleştiriyor. İngiliz işletmeleri artık Avrupa'dan Güney Pasifik'e kadar pazarlara benzersiz erişimin keyfini çıkaracak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, anlaşmanın ülke için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "CPTPP'ye katılımımız, Birleşik Krallık'ın ticarete açık olduğuna ve dünya çapında yeni pazarlara ulaşmak ve ekonomimizi büyütmek için Brexit sonrası özgürlüklerimizi kullandığına dair güçlü bir sinyal gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Badenoch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin CPTPP'ye resmen katılımına ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirmişti.