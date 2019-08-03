İngiltere’de plastik poşet kullanımı yüzde 90 azaldı

İngiltere’de süpermarketlerdeki plastik torba kullanımı yüzde 90 azaldı. Geçen yıl başlayan paralı poşet uygulamasının küçük işletmelerde de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İngiltere'de geçen yıl Ekim ayında başlayan uygulamayla büyük süpermarketlerde plastik torbalar paralı oldu.

250'den fazla büyük süpermarketlerde tek kullanımlık torbalardan minimum 20 kuruş ücret alınmaya başlandı.

Ve plastik torba kullanımı yüzde 90 azaldı.

Daha önce her alışverişte bir plastik poşet alan İngilizler bu uygulamayla şimdi yılda sadece 10 poşet kullanıyor.

Rakamlara göre 2018-19 yılları arasında yaklaşık 550 milyon plastik poşet satıldı.

2017'de bu rakam iki katıydı.

Ücreti 2 katına çıkarılacak

Paralı poşetlerden elde edilen gelir ise 169 milyon sterline ulaştı.

Bu gelir çevre, eğitim, sağlık, alanlarında çalışan yardım kuruluşlarına aktarıldı.

İngiltere'de gelecek yıldan itibaren plastik poşetlerden alınan ücret iki katına çıkarılacak.

Kaynak: TRT Haber