iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 13'e ilişkin sızıntılar başladı. Şirketin telefonu ne zaman tanıtacağına dair iddialar ortaya atıldı. Henüz tam tarih kesinleşmese de hangi ayda yeni iPhone'un tanıtılacağına ilişkin sızıntılar yaşandı.

Apple'ın teamüllerine göre Eylül ayı yeni iPhone modelinin tanıtıldığı dönem.

Ancak Macrumors'a konuşan uzmanlar bu tarihin sarkabileceğini belirtti.

Apple'ın cihazı Eylül'de tanıtsa bile yeni iPhone'un raflara girmesi ekim ayını bulabilir.

Uzmanlar tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle iPhone 13 satışının sarkabileceği düşüncesinde.

Hollywood filmlerinde sıkça gösterildiği gibi 13 sayısı ABD'de uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle Apple'ın yeni iPhone'u farklı bir isimle piyasa sürebileceği iddia edildi.

Yeni iPhone'ın iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak satılabileceği ifade ediliyor.

Gelecek yıl çıkacak telefon ise iPhone 14 olabilir.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 13:12