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Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü
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Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Necef kentinde, İranlı bir öğrencide hastalık tespit edildi.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını belirtti.

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