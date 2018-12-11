İran'da hava kirliliğine karşı “Otomobilsiz Salı” kampanyası

İran'da hava kirliliğini azaltmak için yaklaşık bir ay önce başlatılan "Otomobilsiz Salı" kampanyası resmî kurumların ve halkın desteğiyle birçok bölgeye yayılırken, kampanyaya destek veren Tahran Belediye Başkanı PiruzHenaçi de makamına bisikletiyle gidiyor.

Kamuoyunda ve ülke medyasında “Otomobilsiz Salı" adıyla büyük ilgi gören kampanyaya ülkedeki kurum ve şirketlerin bazı üst düzey yetkilileri de destek veriyor.

Konuyla ilgili İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Çevre Koruma Ajansı Halkın Katılımı Genel Müdürü Muhammed Derviş, kampanyanın ilk olarak hava kirliliğinin en yoğun şekilde hissedildiği Huzistan eyaletinde başladığını ve kamuoyunun ilgisi sayesinde diğer kentlere yayıldığını belirterek, "En büyük desteği İsfahan'da görüyoruz, Yezd eyaleti de kampanyaya büyük destek veriyor." dedi.

İŞ YERİNE BİSİKLETLE GELENLERE PARA ÖDÜLÜ

Kampanyanın birçok devlet kurumunda desteklendiğini anlatan Derviş, "Arak Enerji Şirketi, iş yerine bisikletle gelen çalışanlarına her gün 4 bin tümen (yaklaşık 3 TL) veriyor." diye konuştu.

Ülkenin birçok noktasında şubeleri bulunan Kudüs Hastaneleri'nin de kampanyaya destek verdiğini belirten Derviş, "Kudüs Hastaneleri de kampanyaya katılan çalışanlarını nakit parayla ödüllendiriyor." bilgisini verdi.

TAHRAN BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINA BİSİKLETLE GİDİYOR

Kampanyaya en büyük destek ise Tahran Belediye Başkanı PiruzHenaçi'den geldi. Henaçi salı günleri makamına bisikletle gitmeye başladı. Sabah saatlerinde evinden bisikletle çıkan Henaçi'ye vatandaşlar da bisikletleriyle eşlik ediyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'ın yanı sıra Huzistan, İsfahan ve Tebriz gibi büyük kentlerde bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.