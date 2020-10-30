İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarında rekor artış

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 136 bin 503 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 23 bin 580 artışla bugün 1 milyon 160 bin 83 olarak güncelledi.

Bu, Kovid-19'un başlamasından itibaren ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

İspanya'da ayrıca Kovid-19'dan son 24 saatte 173 ölüm rapor edildi.

Bakanlık, son 7 günde 790 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 639'a çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nda oluşturulan Kovid-19 ile mücadele komisyonunun başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, İspanya'da pandeminin öldürme oranının yüzde 1 olduğunu söyledi.

Simon, ülke genelinde Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki yatak kapasitesinin yüzde 25,8'ini teşkil ettiğini, bazı bölgelerde bu oranın yüzde 40'ın üzerine çıktığını ifade etti.

ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Öte yandan, pandemide ikinci dalganın beklenenden daha sert başlamasından dolayı 25 Ekim'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzatan İspanya'da yerel yönetimler de önlemlerini sıklaştırdı.

OHAL kapsamında ülke genelinde 23.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı ve en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi uygulanırken, diğer tedbirlerin özerk yönetimlerin inisiyatifine göre değişiyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin 14'ü Kovid-19'a karşı yeni tedbirler açıklarken, İspanya'nın yüzde 70'inden fazlasına denk gelen 1700'den fazla belediyede (çoğunluğu Katalonya, Bask, Asturias, Aragon, Endülüs ve Murcia'da) serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirildi.

Bar ve restoranları geçtiğimiz hafta kapatan Katalonya özerk yönetim hükümeti yarından itibaren 15 gün boyunca bölgesindeki tüm belediyelerde serbest dolaşıma kısıtlama getirilmesi, saat 22.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanması, kültür-sanat etkinlikleri ve okul dışı ekstra faaliyetlerin durdurulması ve jimnastik salonlarının kapatılması kararını aldı.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de ise yerel yönetim, serbest dolaşım kısıtlamalarının sadece dini tatillerin olacağı 30 Ekim-2 Kasım ve 6-9 Kasım tarihlerinde uygulanacağını duyurdu.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 224 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede toplam vaka sayısı 132 bin 616'ya çıktı.

Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 428 oldu.

Ülkede artan vaka ve ölü sayılarından dolayı ikinci kez OHAL ilan edilmesi tartışılıyor.