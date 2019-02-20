İsviçre’de çığ faciası

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

Çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi.

Öte yandan İsviçre’de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları’ndaki karların erimesine yol açmıştı.

Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti Temmuz 2017’de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’na da ev sahipliği yapmıştı.