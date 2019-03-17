Kafasında büyüyen ‘Gergedan Boynuzu’ hayatını kabusa çevirdi

43 yaşındaki Lisa, bir yıldan fazla bir süredir başının arkasından büyüyen bir gergedan boynuzuna benzeyen bir büyüme ile yaşıyordu.

Dr Lee, bugüne kadar çok ilginç vaka görmüştü ama bu onun için bile çok fazlaydı… Kafasında gergedan boynuzuna benzeyen bir şey çıkan ve hayatının kabusunu yaşayan kadına yardım etmek için elinden geleni yaptı…

Talihsiz kadının beş yıllık bir nişanlısı ve yaklaşan nikahı vardı. Artık bu çirkin görüntüden kurtulmak istiyordu ve Dr. Lee’yi ziyaret etti.

Lisa, yaşadığı duygusal çöküntüyü gözyaşları içinde anlattı:

“Kimsenin görmesini istemiyorum, bu yüzden saçımla saklamaya çalışıyorum. Büyüme beni iğrenç hissettiriyor. Kimin kafasında büyüyen bir boynuzu var ki? Bu çok acı veren bir durum

“Annem boynuzun bir kanser olabileceğinden korkmuştu ama Dr. Lee bunun sadece büyüyen kutanöz bir boynuz olduğunu söyledi.”

Dr Lee: “Daha önce kutanöz boynuzları gördüm, ama kesinlikle gördüğüm en büyük şey bu.”

Neyse ki, Dr. Lee, Lisa’nın kafa derisinin çevresini uyuşturarak cerrahi olmayan bir prosedürle boynuzu almayı başardı.

Talihsiz kadın için mutlu son olurken, Lisa “30 dakikalık bu işlem için bu kadar zaman beklediğime inanamıyorum” dedi.