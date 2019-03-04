Karaya 'İlk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu

Karaya 'İlk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu

Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre'de rastlanması, bilim insanlarını şoke etti.

Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi

Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan Biyolog Thomas Turner, "Gördüğüm en garip balık, balığın yüzünde sürekli şaşıran bir ifade var" diyerek hayretini gizleyemedi.

Uzun bir araştırmadan sonra, "güneş balığı hoodwinker" olduğu açıklandı.

Bu balık Kuzey Yarımküre'de şimdiye kadar yalnızca 1889'da Hollanda kıyılarında görülmüştü.

Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi.

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