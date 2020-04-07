Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı yoğun bakımda oksijen tedavisi görüyor

Koronavirüse yakalanan ve sağlık durumu kötüleşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson geceyi başkent Londra'daki bir hastanede yoğun bakımda geçirdi.

Başbakanlık Sözcüsü, durumu gece boyunca "stabil" olan Johnson'ın kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Sözcü, Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğünü ve bir desteğe ihtiyaç duymadan nefes alıp verdiğini açıkladı.

Johnson'ın solunum cihazına bağlanmasına gerek duymadığı ve kendisine zatürre teşhisi de konulmadığı duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, Johnson'ın bir an önce iyileşmesine yönelik temennilerini Johnson'ın ailesi ve hamile partneri Carrie Symonds'a ilettiği açıklandı.