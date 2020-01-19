Lübnan’daki protesto gösterileri sürüyor

Lübnan’da hükümet karşıtı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikte 220 kişi yaralandı.

Lübnan’da ekonomik krize karşı 17 Ekim’de başlayan ve 13 gün sonra Başbakan Hariri’yi istifa etmeye zorlayan protesto gösterileri, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarma hükümetinin biran önce kurulması talebiyle dün başkent Beyrut’un göbeğindeki Meclis binası önünde toplandı.

Meclis’e açılan tüm yolların demir bariyer ve dikenli tellerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı gündüz saatlerinden itibaren “Bedel ödemeyeceğiz” sloganıyla toplanan yüzlerce protestocu, çeşitli sloganlar eşliğinde taş ve su şişeleri fırlatarak Meclis binasına açılan anayoldaki güvenlik güçlerini uzun süre tahrik etti.

Güvenlik güçleri de ülkenin farklı bölgelerinden gelen eylemcilere ses bombaları ve tazyikli suyla başlattığı müdahaleyi göz yaşartıcı gazla devam ettirdi.

Ekonomik kriz nedeniyle gösterilerin başladığı 17 Ekim’den beri şiddetin ilk defa bu kadar yaşandığı olaylar sırasında Şehitler Meydanı’nda yer alan göstericilere ait bazı çadırlar ve bölgedeki bazı iş yerleri ateşe verildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barışçıl göstericilerin yanı sıra özel ve kamu mallarının korunması ve taşkınlık çıkaranların önüne geçilmesi için Savunma ve İçişleri bakanları ile emniyet yetkililerine çağrıda bulundu.