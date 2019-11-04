McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu

Dünyanın en büyük fastfood restoran şirketlerinden birinin üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için işini kaybetti.

McDonald's'dan yapılan açıklamada, Üst Yönetici (CEO) Steve Easterbrook'un, bir çalışanıyla karşılıklı rızaya dayalı ilişkiye girerek şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.

İngiliz iş adamı Easterbrook da çalışanlara gönderdiği e-postada, bir çalışanıyla ilişki yaşadığını ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Easterbrook, "Şirketin değerleri göz önünde bulundurulduğunda, gitmem gerektiği konusunda yönetim kuruluyla hemfikirim." ifadesini kullandı.

McDonald's yönetim kurulu üyelerinin cuma günü kapsamlı bir değerlendirmeden sonra 2015'ten bu yana şirketin üst yöneticisi olan Easterbrook'un görevden alınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Şirket, Easterbrook'un birlikte olduğu çalışan hakkında bilgi verilmeyeceğini açıklarken, avukatı da soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Yönetim kurulu, McDonald's'ın genel müdürlüğüne ve üst yöneticiliğine şirketin ABD biriminin müdürü ChrisKempczinski'yi getirdi