Muson yağmurlarında ölü sayısı bini geçen Pakistan'dan uluslararası yardım çağrısı

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu can kaybı son 24 saatte 1061'e yükseldi. Evlerini terk eden insanlar daha yüksek ve kuru noktalara hareket ederken, Pakistan yönetimi uluslararası camiadan daha fazla yardım talebinde bulundu.

Pakistan'da haziran ayı ortasında başlayan ve giderek etkisini artıran muson yağmurlarının neden olduğu can kaybı yükseliyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Uzun süredir ekonomik zorluklarla mücadele eden Pakistan'da yaşanan doğal felaket çok sayıda insanı yardıma muhtaç hale getirdi. Pakistanlı yetkililer, şimdiye değin ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardım çağrısına karşılık verdiğini ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını, iki uçağın daha Pakistan'a hareket ettiğini de bildirdi.

-Köyler sulara gömüldü

Muson yağmurlarının en çok etkilediği Sindh bölgesinde yer alan çok sayıda köyün sulara gömüldüğü kaydedildi.

Bölgeyi ziyaret eden gördü tanıkları, toprak yapı köy evlerinin oluşan sel suları ile çamur olup aktığını katardı. Bazı köylerde ise su seviyesinin aşırı şekilde yükselmesi nedeniyle sadece ağaç tepelerinin göründüğü kaydedildi.

Evlerinden çıkmayı başaran köylülerin yüksek noktalara hareket ettiği ancak burada da temiz su ve gıda sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

-"Nüfusunun yüzde 15'i felaketten etkilendi"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülke nüfusunun yüzde 15'ine denk gelen 33 milyon kişinin felaketten etkilendiğini söyledi.

Başbakan Şerif bu yağmur sezonunda yaşanan kayıpların 2010-11 seneleri ile karşılaştırılabilir olduğunu ve kayıtlardaki en kötü yıl olduğunu ifade etti.

Ülke yetkilileri, yaşanan yıkıma iklim değişikliğinin neden olduğunu savunuyor.

Ancak yerel yönetimlerin planlama zafiyeti nedeniyle su baskını riski bulunan yerlerde yapılaşmanın devam etmesinin felaketin sonuçlarının daha da büyümesine yol açtığı belirtiliyor.