New York'ta George Floyd'un ölümünün 3. yılı nedeniyle gösteri düzenlendi

ABD’nin Minnesota eyaletinde 3 yıl önce siyahi George Floyd’un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesi, New York’ta düzenlenen gösteri ile protesto edildi.

New York’un Union Meydanı’nda “Hiç bir şey değişmedi” başlığı ile düzenlenen protestoya yüzlerce gösterici katıldı.

Ellerinde “George Floyd’u hatırlıyor musun?” yazılı pankartlarla meydanda toplanan göstericiler, Floyd’un 3 yıl önce polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride ayrıca, 1 Mayıs’ta New York metrosunda eski bir ABD askerinin boğazını sıkması sonucu ölen Jordon Neely’i de anıldı ve göstericiler New York Belediye Başkanı Eric Adams’i eleştiren sloganlar attı.

Daha sonra göstericiler, Union meydanından Bryant Park’a kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis, en az 2 göstericiyi düzensiz davranışlarda bulunmaktan gözaltına aldı.

- George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "Nefes alamıyorum" sözleriyle polise yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra kendisinin öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

3 eski polis hakkında daha sonra federal ve eyalet savcıları tarafından ayrı ayrı dava açılmıştı ve polisler cezaevine girmişti. Polislerden ikisi adam öldürmeye yardım etmekten suçlu bulunurken, diğerinin cezasının onanması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden da dün Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin 3. yılında, federal güvenlik görevlilerinin güç kullanımının kısıtlanması ve hesap verebilirliğini sağlamayı hedefleyen polis reformunun yasalaştırılması çağrısını yinelemişti.