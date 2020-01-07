Norveç’in başkenti Oslo’da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü

Norveç’in başkenti Oslo yol güvenliği açısından dünyada örnek kentlerin başında geliyor. 2019 yılı verilerine göre Oslo’da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kaza oranının düşmesinde hız limitlerinin düşürülmesi, yaya ve bisikletlilere açılan özel alanların etkili olduğu belirtiliyor. Norveç basınına göre 673 bin nüfuslu kentte yaşanan tek ölümlü kaza geçen yılın haziran ayında meydana geldi.

Norveç hükumeti 1975’te ölümlü trafik kazların sayısını sıfıra indirme hedefiyle “Vision Zero” programını başlatmıştı. Söz konusu program kapsamında şehir içi hız limitleri düşürüldü, bisiklet pisti sayısı artırıldı ve birçok alan trafiğe kapatıldı.

Norveç Yol Güvenliği Konseyi’nden Christoffer Solstad Steen, “Yayaları, bisiklet sürücülerini ve araçları ne kadar ayırırsanız kaza riski de bir o kadar düşer” diye konuştu.

Yerel araştırmalar karayolu ağının kalitesinin, otomobil güvenlik ekipmanlarının da yıllar içinde arttığını gösteriyor.

Norveçli yetkililerin hedefi başkentteki yol güvenliğini ülke geneline yaymak. 5,4 milyon nüfuslu Norveç’te 2019 yılında toplam 110 kişi hayatını kaybetti.

1970 yılında ülkenin yollarında 101’i çocuk olmak üzere 560 ölüm meydana geldi. Yaklaşık elli yıl sonra, 2019’da, Norveç’te bir trafik kazası sonucu 16 yaşın altında hiçbir çocuk hayatını kaybetmedi.

Türkiye genelinde ise 2018’de meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı.